Ростехнадзор обнаружил 63 нарушения после пожара на газораспределительной станции в Казани

КАЗАНЬ, 10 августа. /ТАСС/. Приволжское управление Ростехнадзора выявило более 60 нарушений по итогам проверки ООО "Газпром сжиженный газ" после пожара на газораспределительной станции в Казани в июне текущего года. Об этом сообщается на сайте управления.

"Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в период с 17 июня по 15 июля 2020 года завершило согласованную с прокуратурой внеплановую проверку ООО "Газпром сжиженный газ", эксплуатирующее взрывопожароопасные и химически опасные производственные объекты I, II и III классов <…> В общей сложности выявлено 63 нарушения требований законодательства РФ о промышленной безопасности, действующих норм и правил", - говорится в сообщении.

Установлено, в частности, что предприятием не осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, не обеспечена готовность к локализации и ликвидации последствий аварий. Также отсутствует контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и освидетельствований технических устройств, железнодорожная сливная эстакада сжиженных газов "База хранения сжиженного углеводородного газа (газонаполнительная станция Казани)" не оборудована надежными автоматическими системами контроля слива. В отношении ООО "Газпром сжиженный газ" возбуждено дело по факту "грубого нарушения требований промышленной безопасности <...> в области промышленной безопасности опасных производственных объектов (статья 9.1 ч. 3 КоАП РФ), санкция статьи предусматривает штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей, говорится в сообщении.

Взрыв произошел около 22:00 мск 12 июня в здании операторной на газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ". В тушении пожара участвовали 199 человек и 58 единиц техники, включая беспилотник, пожар ликвидирован через 18 часов, в 16:08 мск 13 июня. В результате ЧП один человек погиб, двоих госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ ("Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах").