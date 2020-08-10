На Сахалине восстановили подачу энергии, нарушенную отключением ЛЭП

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Энергетики в понедельник оперативно восстановили подачу электричества в дома жителей восьми населенных пунктов южной части Сахалина, нарушенную в результате отключения высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Сахалинэнерго".

"Энергоснабжение везде восстановлено в оперативном режиме", - сообщил собеседник агентства.

Отключение ЛЭП произошло утром. Электричества были лишены потребители в населенных пунктах Буюклы, Ильинском, Леонидово, Макарове, Победино, Поронайске, Смирных и Углегорске. Вторая предназначенная для этих районов ЛЭП находилась на ремонте, но энергетики сразу же вывели ее в рабочее состояние и перевели на нее потребителей.