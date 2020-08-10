Российский фонд мира помог с оплатой адвоката задержанному на Шри-Ланке ученому Игнатенко

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российский фонд мира оказал помощь в частичной оплате работы адвокатов и оказания медицинских услуг ученому Александру Игнатенко, задерженному в Шри-Ланке. Также Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, предварительно выразил готовность оказать финансовую помощь российскому ученому и его спутникам Артему Рябову и Николаю Килофяну, обвиняемым в Шри-Ланке в незаконном сборе насекомых, в оплате услуг адвокатов, рассказал ТАСС вице-президент Российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"После обращения родителей Игнатенко и двух его друзей, которых сейчас судят в Шри-Ланке, родителям трех россиян помог с частичной оплатой расходов председатель правления Российского фонда мира, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, за что те "выражают ему сердечную и искреннюю благодарность". Они также обратились в Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом за помощью в олате услуг адвокатов. Там предварительно согласились помочь при условии оформления надлежащим образом заявки на получение гранта, предоставления копии договора с адвокатом и выполнении еще ряда некоторых формальностей. Каждый день пребывания наших соотечественников на острове и защиты их прав несет существенные расходы, которые не под силу самостоятельно оплатить их небогатые родственники", - сказал он.

Игнатенко - ученый, сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону. Он с двумя друзьями были задержаны в Шри-Ланке по обвинению в нанесении вреда окружающей среде путем причинения смерти насекомым и другим мелким живым организмам. Россияне вину не признают и утверждают, что собирали лишь мертвых насекомых, которых фотографировали и не планировали вывозить из страны, делали это вне заповедника, как того требует местное законодательство. Во время содержания под стражей состояние здоровья Игнатенко серьезно ухудшилось, его приходилось неоднократно госпитализировать. В суде Шри-Ланки началось рассмотрение уголовного дела по существу, все трое россиян отпущены из СИЗО под личные поручительства, но угроза их нового ареста сохраняется.