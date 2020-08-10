В Крыму за сутки 48 человек заразились коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Максимальный с начала пандемии суточный прирост заразившихся коронавирусом зафиксирован в Крыму, сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксенов.

"За 9 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 48 случаев коронавирусной инфекции. 17 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 28 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 - при скрининге здоровых лиц", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее наибольшее число заразившихся коронавирусом - 39 человек - было зафиксировано 6 августа.

Аксенов уточнил, что всего в Крыму зарегистрировано 1 517 случаев заражения коронавирусом. "78 из них завозные из-за границы, 112 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1 123 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 204 - при лабораторном скрининге здоровых лиц", - добавил глава Крыма.

За сутки лабораториями Крыма, выполняющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 990 человек. Выздоровели за весь период пандемии 1 054 человека. Умерли 17 человек.