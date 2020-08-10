В Ростовской области открыли кафе и рестораны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 августа. /ТАСС/. Работа предприятий общественного питания и экскурсионная деятельность возобновились в понедельник в Ростовской области, следует из подписанного губернатором региона постановления правительства.

"[Возобновляется] работа всех типов предприятий общественного питания при условии дезинфекции контактных поверхностей после каждого посетителя, ежечасного проветривания помещений, обеззараживания воздуха при помощи ультрафиолетовых облучателей и соблюдении иных требований, установленных в рекомендациях Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы предприятий общественного питания", - говорится в документе.

Кроме того, в регионе в понедельник возобновляется экскурсионная деятельность с соблюдением масочного режима и дистанцирования: пешеходные экскурсии до 25 человек, а также экскурсии на транспортных средствах, заполненных не более чем на половину.

Сейчас Ростовская область частично перешла к третьему этапу смягчения, наложенных из-за пандемии. Ранее в полном объеме возобновили работу детские сады, восстановлены предоставление гостиничных услуг, проведение тренировок в группах, работа учреждений культуры, плавательных бассейнов, аквапарков и аттракционов. При этом сохранена необходимость соблюдения санитарных мер, в том числе масочного режима. С 1 августа в регионе возобновили профилактические осмотры и диспансеризацию взрослого населения.

Ростовская область занимает девятое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу инфицированных. По последним данным, в регионе выявлено более 14,1 тыс. случаев заражения, 11 379 человек выздоровели, 261 умерли. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,98.