В Париже ношение защитных масок на улице стало обязательным в людных местах

ПАРИЖ, 10 августа. /ТАСС/. Администрация Парижа сообщила о введении с понедельника масочного режима на набережных Сены и в ряде других открытых популярных мест французской столицы. В мэрии города объяснили данный шаг ухудшением ситуации с распространением коронавируса.

"Префектура полиции вместе с мэрией подписали распоряжение, согласно которому ношение масок в местах большого скопления людей на открытом воздухе стало обязательным с 08:00 (09:00 мск) 10 августа", - говорится в сообщении городской администрации. По данным мэрии, в Париже 2,4% тестов на коронавирус дают положительный результат, в то время как в среднем по стране этот показатель составляет 1,6%. На фоне таких показателей и в соответствии с рекомендациями регионального агентства здравоохранения власти решили обязать всех людей старше 11 лет носить маски на улице.

Набережные вдоль Сены, включая как пешеходную нижнюю, так и автомобильную верхнюю часть, а также остров Сите и набережные канала Сен-Мартен полностью попадают под действие масочного режима. Соответствующие ограничения коснулись отдельных улиц по всему городу, в том числе ведущих к Восточному и Северному вокзалам, ряда уличных рынков, а также зон, где расположено большое количество магазинов. В то же время, согласно представленному мэрией плану, обязательное ношение масок не было введено на Елисейских полях или, например, на Марсовом поле, где в течение дня традиционно собирается большое количество парижан и гостей столицы, миновала данная участь район вокзалов Монпарнас и Сен-Лазар, нет уточнений и насчет городских парков.

По наблюдениям корреспондента ТАСС, многие люди в Париже носили маски на улице еще до вступления в силу соответствующего распоряжения, в том числе велосипедисты и даже некоторые любители бега. В понедельник утром на набережных Сены не наблюдалось большого количества прохожих, однако среди тех, кто все же выбрался на прогулку или пробежку, далеко не все следуют указаниям мэрии. Данное поведение сами французы объясняют как крайне малым количеством людей на улице, так и сильной жарой, которая ощущается даже в утренние часы. Днем, как ожидается, ситуация лишь усугубится - метеорологи прогнозируют рост температур до 39 градусов по Цельсию, в связи в чем во французской столице был объявлен наивысший, красный уровень погодной опасности.

31 июля правительство Франции разрешило префектам регионов вводить обязательное ношение масок в открытых общественных местах. Этим правом уже воспользовались власти Ниццы, Лилля, Биаррица, Сен-Мало, Орлеана, Тура и других городов. С 20 июля защитные маски требуются во всех закрытых общественных местах во Франции.