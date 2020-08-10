Сафронов попросил правозащитников передать ему колбасу для своего сокамерника

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Советник экс-главы Роскосмоса Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, попросил правозащитников передать ему в СИЗО халяльную колбасу для его обвиняемого в терроризме сокамерника. Об этом журналистам рассказала член ОНК Марина Литвинович, посетившая Сафронова в изоляторе.

"Мы были у Ивана, он по-прежнему сидит с соседом, обвиняемым в терроризме, который весьма агрессивен. Однако они нашли общий язык, Ваня даже попросил передать ему не только обычную, но и халяльную колбасу, чтобы поделиться с сокамерником", - рассказала правозащитник.

По словам Литвинович, у Сафронова проблемы со сном из-за того, что в СИЗО "Лефортово" ночью не выключают свет. "Это такая особенность данного изолятора, но сейчас ему передали маску для сна. Возможно, она поможет", - отметила Литвинович. Он получил более 100 писем и всех благодарит за поддержку, добавила правозащитник. "Он старается держаться, занимается спортом, во время прогулок бегает челночным бегом", - сообщила член ОНК.

Иван Сафронов ранее работал в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", в мае 2020 года стал советником главы Роскосмоса. Он был задержан и арестован 7 июля по обвинению в государственной измене. Вину он не признает. По версии ФСБ, Сафронова завербовали в 2012 году, а в 2017-м он выполнил задание по сбору и передаче информации о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и деятельности российских военных на Ближнем Востоке. В материалах следствия указывалось, что Сафронов работал на управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США.