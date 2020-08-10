Переселенцам из дальнего зарубежья в Приморье дадут по 200 куб. м. дерева на строительство

ВЛАДИВОСТОК, 10 августа. /ТАСС/. Семьи переселенцев из дальнего зарубежья, прибывающие в Приморский край, могут заготовить для строительства жилья до 200 кубометров деловой древесины. Соответствующие поправки внесены в краевой закон, опубликованный на официальном интернет портале правовой информации.

"Семьи переселенцев, прибывшие в Приморье из стран дальнего зарубежья, смогут заготовить для постройки дома 200 кубометров древесины. Соответствующие поправки в региональный закон внесены по инициативе губернатора края Олега Кожемяко. Норматив предусмотрен для участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом", - говорится в сообщении правительства Приморья в понедельник.

Для заготовки переселенцам разрешено использовать деловую древесину хвойных и мягких лиственных пород. Такой мерой поддержки участники госпрограммы могут воспользоваться один раз в 25 лет. По словам председателя правления Приморской общественной организации "Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений" Сергея Пушкарева, 200 кубических метров древесины достаточно для строительства дома площадью свыше 100 кв. метров.

"Если, к примеру, из 100 кубов в переводе на брус можно построить дом на 67 кв. метров - для староверов это считается совсем небольшим жилищем. Тем более что они обычно имеют много детей. А 200 кубометров дерева уже достаточно, чтобы построить дом примерно на 120 кв. метров площади", - рассказал Пушкарев.

Кроме того, в регионе уже действуют меры поддержки переселенцев, готовых строить хозяйство на не обжитых, но плодородных территориях края. Власти предоставляют им по 600 га земли на семью, в течение полугода выделяют по 10 тыс. рублей в месяц на аренду жилья. Также прорабатывается вопрос предоставления жилищных субсидий на приобретение и строительство жилья. В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении старообрядцам, переселившимся на Дальний Восток из-за рубежа, права на получение отсрочки от призыва на военную службу.

Переселенцы в Приморье

В июне 2017 года была сформирована рабочая группа по содействию добровольному переселению и адаптации в России соотечественников-старообрядцев, проживающих за рубежом. Ответственным органом по вопросам взаимодействия, адаптации и поддержки старообрядцев, переехавших или планирующих переезд, является Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

В Приморье староверы ведут хозяйство в основном в селах Дерсу Красноармейского района и Любитовка Дальнереченского района, а также в общине под городом Свободный Амурской области. В их пользовании находится более 7 тыс. га земли. У переселенцев родилось более 30 детей, создано 10 семей.