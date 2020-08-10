Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу Навального о клевете

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Навального. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Уголовное дело будет направлено в мировой суд для рассмотрения по существу", - сказала она.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ.