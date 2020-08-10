В России за сутки выявили 5 118 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 5 118, общее число заразившихся достигло 892 654. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным штаба, суточный рост уже девятый день не превышает 0,6%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском и Ненецком автономных округах (0,0%), Республике Северная Осетия (0,1%), Московской области (0,2%), Кабардино-Балкарской и Чеченской Республиках (0,2%). В частности, новые 694 случая выявлены в Москве, 179 - в Свердловской области, 157 - в Санкт-Петербурге, 153 - в Московской области, 128 - в Ростовской области. В настоящее время в стране продолжают лечение от коронавирусной инфекции 180 972 человека.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус, составило 3 259. Согласно данным штаба, всего выписали 696 681 человека. Доля выздоровевших составляет 78% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.

Число умерших от коронавируса пациентов за сутки составило 70 против 77 днем ранее, всего умер 15 001 человек. Доля умерших составляет 1,68% от общего числа инфицированных в стране.