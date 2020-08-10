В Башкирии выплатят премии учителям, чьи ученики сдали ЕГЭ на 100 баллов

УФА, 10 августа. /ТАСС/. Власти Башкирии впервые выплатят премию в 50 тыс. рублей более 100 педагогам, ученики которых сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 100 баллов в этом году. Об этом сообщил в понедельник министр образования республики Айбулат Хажин на оперативном совещании в правительстве региона.

"С этого года планируется выплата премии учителям общеобразовательных организаций, подготовивших выпускников, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ. Размер этой премии составляет 50 тыс. рублей каждому учителю, независимо от количества 100-балльников. На сегодняшний день в их числе 106 педагогов, количество, конечно, может незначительно увеличиться по результатам апелляции, которая завершается завтра. На выплату премии предварительно потребуется сумма до 5,5 млн рублей", - сообщил Хажин.

По словам министра, в этом году в республике 127 учеников сдали ЕГЭ на 100 баллов, из них 35 - по химии, 25 - по русскому языку, по 20 работ по физике и информатике. Еще 3 выпускника сдали экзамен на 100 баллов сразу по нескольким предметам. "По предварительным [данным], из 124 100-балльников планируют поступать в вузы республики 45%, 55% - за пределы республики. Для сравнения - в прошлом году 17% поступили в [вузы] республики, и почти 83% уехали за пределы Башкирии", - добавил министр.

Всего в республике в этом году Единый государственный экзамен сдавали 17,9 тыс. учеников, все было организовано на высоком уровне, утечек экзаменационных материалов не было, подытожил Хажин.