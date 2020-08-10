Коэффициент распространения коронавируса в России составляет 0,99

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник остался на уровне воскресенья и составил 0,99. В Москве этот показатель за сутки снизился на 0,01 и равен единице, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по России коэффициент, отражающий темпы распространения заболевания, в последний раз превышал единицу 13 июля.

В одном из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших этот показатель выше 1. В Нижегородской области он составил 1,01. В Красноярском крае, как и в Москве, коэффициент равен 1.

В остальных семи регионах он ниже этой отметки. Это Ханты-Мансийский автономный округ, где коэффициент впервые с конца мая опустился ниже 0,8 ,Челябинская область (0,87), Иркутская область (0,91), Подмосковье и Свердловская область (0,97), Ростовская область (0,98), Санкт-Петербург (0,99).

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.