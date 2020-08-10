Число новых случаев заражения коронавирусом на Украине вновь превысило тысячу

КИЕВ, 10 августа. /ТАСС/. Украинские медики за прошедшие сутки выявили 1 008 случаев заражения коронавирусом, что почти на 16% меньше, чем днем ранее. Такие данные опубликовал в понедельник Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

За сутки, по его данным, 25 человек умерли и 387 выздоровели. Больше всего новых случаев инфицирования зафиксировано во Львовской (130), Ивано-Франковской (121), Харьковской (117) и Черновицкой (108) областях.

За все время пандемии на Украине заболели 81 957 человек, из них 44 359 выздоровели и 1 922 умерли.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в понедельник сообщил, что за сутки на Украине зафиксировано рекордное число госпитализированных с коронавирусом. "За это воскресенье у нас 202 человека госпитализированы - это очень много. Хочу напомнить, что госпитализация нужна только тем пациентам, у которых тяжело протекает болезнь, которым нужен кислород", - сказал он. Степанов признал, что "коронавирус на Украине набирает обороты". Последнюю неделю Минздрав фиксирует высокие показатели случаев инфицирования каждый день. В субботу сообщалось о новом антирекорде - 1 489 случаев заражения.

Степанов добавил, что рост заболеваемости в стране не связан исключительно с увеличением количества ПЦР-тестов, однако отметил, что по сравнению с апрелем число таких исследований выросло. За сутки медики, по его словам, провели 10 083 ПЦР-теста, почти 10% которых оказались положительными. За все время пандемии в стране проведено 1 179 434 теста методом ПЦР, из которых 6,9% указали на наличие вируса.

Первый случай заражения коронавирусом на Украине был выявлен 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране введен карантин. С 1 августа вступили в действие новые правила адаптивного карантина: регионы страны поделены на четыре зоны, в которых действуют разные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации.