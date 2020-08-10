Больница в Ростовской области, где была нехватка врачей, начала работу в штатном режиме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 августа. /ТАСС/. Центральная городская больница (ЦГБ) в Каменск-Шахтинском Ростовской области, ранее ограничившая оказание экстренной хирургической помощи, возобновила работу в штатном режиме после приема на работу недостающих врачей. Об этом сообщил ТАСС в понедельник первый заместитель главы администрации города Александр Срыбный.

Ранее региональные СМИ сообщали, что ЦГБ временно прекратила оказание экстренной хирургической помощи больным в ночное время. Заведующий хирургическим отделением Георгий Медведев рассказал в соцсетях о кадровых проблемах в больнице - по его словам, из хирургического и анестезиолого-реанимационного отделений в последнее время массово увольняются специалисты из-за низких зарплат. Минздрав Ростовской области направил в ЦГБ Каменск-Шахтинского комиссию для проведения проверки.

"С пятницы [больница] работает в штатном режиме. Два анастезиолога-реаниматолога приехали, третий сегодня приезжает", - сказал Срыбный.

Ранее заместитель главы администрации Каменск-Шахтинского Марина Мирская сообщала ТАСС, что за последнее время в больницу пришли 12 новых специалистов, еще двоих планировалось принять к сентябрю. По ее словам, за это же время из больницы уволились девять специалистов - один из хирургов перешел на должность заведующего хирургическим отделением больницы в соседнем городе Зверево, несколько сотрудников уволились из больницы в связи с выходом на пенсию.