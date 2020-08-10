Путин поздравил академика Рундквиста с юбилеем

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летием российского геолога и минералога, академика РАН Дмитрия Рундквиста. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Авторитетный ученый, выдающийся специалист в области геологии и минералогии, своей плодотворной исследовательской, организаторской работой вы внесли существенный вклад в изучение актуальных проблем фундаментальной и прикладной науки, многое сделали для развития горного дела в нашей стране", - говорится в телеграмме.

Дмитрий Рундквист родился 10 августа 1930 года в Ленинграде. Рундквист - специалист в области металлогении, минералогии и геологии рудных месторождений, занимал должность директора Института геологии и геохронологии докембрия АН СССР (1984-1990), возглавлял Государственный геологический музей им. В. И. Вернадского РАН (1993-2010). Является лауреатом Государственных премий СССР (1983) и РФ (2000).