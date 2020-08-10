Сахалинский госуниверситет планирует открыть факультет для подготовки фельдшеров

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Сахалинский государственный университет (СахГУ) планирует открыть набор на образовательную программу по подготовке среднего медицинского персонала в 2021 году. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в интервью телеканалу "Россия-24" в понедельник.

"Мы сейчас в [Сахалинском государственном] университете хотим с будущего года запустить такой факультет, который будет готовить фельдшеров", - сказал он.

По мнению Лимаренко, пополнение медицинскими кадрами среднего звена поможет решить проблему с медперсоналом в Сахалинской области.

Ранее сообщалось, что сахалинские власти в ходе реализации национального проекта "Здравоохранение" намерены в 2020 году пополнить медицинские учреждения региона 200 врачами. Глава области Лимаренко отметил, что на сегодняшний день в регионе не хватает квалифицированных кадров.