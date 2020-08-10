Google оштрафовали в России на 1,5 млн рублей

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Мировой суд в Москве оштрафовал на 1,5 млн рублей компанию Google за некачественную фильтрацию в поисковой системе запрещенного контента. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в суде.

"Мировым судом Таганского района Москвы вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1,5 млн рублей на компанию Google за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией в поисковой системе запрещенного контента", - сказала собеседница агентства.

В начале июля Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении против компании Google за недостаточные меры по исключению запрещенного контента из результатов поисковых запросов. По данным ведомства, Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи, а более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске. Согласно действующему законодательству, операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны подключиться к Федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень таких страниц.

Это дело стало вторым в отношении Google. В декабре 2018 года американская компания была оштрафована за отказ от фильтрации запрещенного контента на 500 тыс. рублей.