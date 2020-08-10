Писателя Владислава Крапивина повторно госпитализировали в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Известный советский и российский писатель Владислав Крапивин повторно госпитализирован после того, как 7 августа закончил лечение пневмонии в больнице. Сейчас он находится в Свердловской областной клинической больнице № 1, сообщила в понедельник ТАСС командор юношеского отряда "Каравелла" Лариса Крапивина.

Ранее Крапивина сообщила ТАСС об ухудшении состояния писателя. По ее словам, тест на коронавирус у писателя и всех членов семьи отрицательный.

"Сегодня ночью госпитализировали. <…> Он находится в областной больнице", - сказала она.

Крапивина уточнила, что сейчас решается вопрос о проведении операции писателю.

Владислав Крапивин - известный советский и российский детский писатель, основатель детского отряда "Каравелла", направленного на изучение морского дела, на Урале. Автор таких произведений, как "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии", "Трое с площади Карронад". В 2014 году писатель был удостоен премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. В сентябре 2018 года Крапивина наградили знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" II степени.

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