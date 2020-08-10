ЕГЭ в дополнительный период прошел без серьезных сбоев

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Рособрнадзор не зафиксировал серьезных сбоев во время проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в дополнительный период, за нарушение порядка во время сдачи удален 31 участник ЕГЭ, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ведомства.

"ЕГЭ в дополнительный период прошел в штатном режиме, серьезных сбоев не зафиксировано. Экзамены в дополнительный период проводились в 82 субъектах РФ. Во всех регионах реализован весь комплекс мер, обеспечивающих эпидемиологическую безопасность в пунктах проведения экзаменов в соответствии с рекомендациями и требованиями Роспотребнадзора. Всего экзамены проведены примерно для 3,5 тыс. участников", - говорится в сообщении.

Во время дополнительного периода с экзаменов за нарушение порядка был удален 31 участник, из них 15 за наличие и использование мобильных телефонов и иных средств связи.

Дополнительный период ЕГЭ в 2020 году проходил с 3 по 8 августа.