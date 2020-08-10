{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЕГЭ в дополнительный период прошел без серьезных сбоев

За нарушение порядка во время сдачи удалили 31 участника экзамена

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Рособрнадзор не зафиксировал серьезных сбоев во время проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в дополнительный период, за нарушение порядка во время сдачи удален 31 участник ЕГЭ, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ведомства.

"ЕГЭ в дополнительный период прошел в штатном режиме, серьезных сбоев не зафиксировано. Экзамены в дополнительный период проводились в 82 субъектах РФ. Во всех регионах реализован весь комплекс мер, обеспечивающих эпидемиологическую безопасность в пунктах проведения экзаменов в соответствии с рекомендациями и требованиями Роспотребнадзора. Всего экзамены проведены примерно для 3,5 тыс. участников", - говорится в сообщении.

Во время дополнительного периода с экзаменов за нарушение порядка был удален 31 участник, из них 15 за наличие и использование мобильных телефонов и иных средств связи.

Дополнительный период ЕГЭ в 2020 году проходил с 3 по 8 августа.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
В Архангельске возобновили бесплатный проезд в автобусах для жителей старше 70 лет
Бесплатный проезд был ограничен с 28 марта
Читать полностью