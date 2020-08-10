В Ульяновской области планируют с 5 сентября возобновить сельскохозяйственные ярмарки

УЛЬЯНОВСК, 10 августа. /ТАСС/. Ярмарочную торговлю в Ульяновской области планируется возобновить с 5 сентября. Об этом губернатор Сергей Морозов заявил в понедельник на аппаратном совещании в правительстве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"С 5 сентября планируется начать традиционный ярмарочный сезон. Первую ярмарку планируют провести в Заволжском районе", - сказала собеседница агентства.

Губернатор уточнил, что необходимо обеспечить доступность товаров для жителей. "Цены должны быть лояльные", - привели слова Морозова в пресс-службе.

Ульяновская область сейчас находится на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии. В регионе запрещена работа заведений общепита, за исключением летних веранд и доставки по заказам, массовые мероприятия, торжественная регистрация браков. Для всех жителей действует масочно-перчаточный режим, средства индивидуальной защиты необходимо надевать в магазинах и торговых центрах, в общественном транспорте, на остановках и в других местах массового скопления людей.

По данным регионального оперативного штаба, в Ульяновской области подтверждено 10 140 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 7 112 человек. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе умерли 73 пациента с подтвержденным коронавирусом.