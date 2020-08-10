В Сочи закрыли нелегальный питомник с экзотическими животными

СОЧИ, 10 августа. /ТАСС/. Правоохранители Сочи закрыли нелегальный питомник с экзотическими животными, который снабжал попугаями и макаками местных фотографов для проведения незаконных фотосессий с туристами. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации города в понедельник.

"В Сочи закрыт нелегальный питомник с экзотическими животными. Он был обнаружен межведомственной группой в Лазаревском районе Сочи в ходе рейдовых мероприятий. Питомник снабжал уличных фотографов животными для проведения незаконных фотосессий с туристами. Условия, в которых содержались животные, специалисты признали неудовлетворительными", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что животных забрали у хозяев и поместили в специализированные вольерные комплексы. Изъяты 2 яванские макаки и 3 попугая, в том числе 2 ары сине-желтых и ара зеленокрылый. Собственник нелегального питомника по предписанию Росприроднадзора оштрафован.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарском краю сообщали о том, что в Сочи был задержан мужчина, которого сняли на видео местные жители во время жестокого обращения с обезьяной. Он также занимался нелегальными фотосессиями с животными. Обезьяны были переданы местным зоозащитникам, а нарушителя привлекли к ответственности по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ.