Жителей Шанхая предупредили об опасности заражения лихорадкой денге

ШАНХАЙ, 10 августа. /ТАСС/. Власти Шанхая призывают население города принимать необходимые превентивные меры защиты в условиях повышенной опасности заражения лихорадкой денге во время летнего сезона. Об этом пишет в понедельник газета Shanghai Daily.

Несмотря на то, что с начала года в городе зафиксировано всего девять случаев заражения, что значительно меньше чем за аналогичный период прошлого года, местные органы здравоохранения призывают жителей сохранять бдительность. Речь идет о простых правилах предосторожности. Жителей просят убирать стоячую воду в районе домов, использовать москитные сетки на окнах, а на улице носить одежду, которая закрывает конечности и использовать антимоскитные средства защиты. Рекомендуется также избегать длительного нахождения в тени влажных деревьев или на траве.

В середине июля власти Шанхая объявили о начале масштабной кампании по уничтожению москитов, которые являются основными переносчиками лихорадки денге. Специалисты распыляют химикаты в старых жилых комплексах, на территории народных продуктовых рынков, пунктах сбора бытовых отходов и других общественных местах, где была выявлена большая концентрация москитов. Кампания по борьбе с ними продлится в мегаполисе до середины сентября. Местных жителей также на бытовом уровне призывают принять в ней посильное участие. Людей с такими симптомами, как высокая температура тела, головная боль, боль в суставах и кожная сыпь просят незамедлительно обращаться в больницу для своевременной диагностики и лечения, а также сообщать об истории своих поездок.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, лихорадка денге входит в число самых быстро распространяющихся инфекций, особенно в регионе стран Юго-Восточной Азии (ЮВА). В частности, в Таиланде, в Лаосе, на Филиппинах и в Сингапуре. За последние 10 лет общее число случаев инфицирования в западной части Тихого океана увеличилось вдвое. Сингапур, в частности, объявил о самой серьезной за всю историю эпидемии лихорадки денге в этом году.

Что касается Шанхая, то с начала года было выявлено лишь девять случаев, все они являются ввозными из соседних стран ЮВА. В 2019 году их было 107, что на 71 случай больше, чем в 2018 году.