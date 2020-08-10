Ульяновские школы приступят к работе в обычном режиме с 1 сентября

УЛЬЯНОВСК, 10 августа. /ТАСС/. Школы Ульяновской области с 1 сентября возобновят работу в обычном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора региона в понедельник.

"По детсадам и школам на аппаратном совещании глава региона [Сергей Морозов] подчеркнул, что образовательные организации должны заработать в обычном режиме с 1 сентября. Губернатор уточнил, что сейчас нужно приложить максимум усилий для качественной подготовки к новому учебному году", - сказала собеседница агентства.

Морозов поставил задачу министру просвещения региона Наталье Семеновой взять на контроль вопрос о приобретении в муниципальных образованиях всех необходимых технических средств для недопущения распространения коронавируса в образовательных организациях. "Глава региона отметил, что до него доходят обращения от людей, что в школах собирают средства с родителей на закупку рециркуляторов воздуха. Губернатор заявил, что это недопустимо", - уточнили в пресс-службе.

Ульяновская область находится на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии. В регионе запрещена работа заведений общепита, за исключением летних веранд, массовые мероприятия, торжественная регистрация браков. Для всех жителей действует масочно-перчаточный режим, средства индивидуальной защиты необходимо надевать в магазинах и торговых центрах, в общественном транспорте, на остановках и в других местах массового скопления людей.

По данным регионального оперативного штаба, в Ульяновской области подтверждено 10 140 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 7 112 человек. По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе умерли 73 пациента с подтвержденным коронавирусом.