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Пандемия COVID-19

В Архангельске возобновили бесплатный проезд в автобусах для жителей старше 70 лет

Бесплатный проезд был ограничен с 28 марта

АРХАНГЕЛЬСК, 10 августа. /ТАСС/. Бесплатный проезд на общественном транспорте для жителей старше 70 лет возобновлен в понедельник в Архангельске, говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

"Возобновлен бесплатный проезд в автобусах для архангелогородцев старше 70 лет. В соответствии с изменениями в указ губернатора Архангельской области, которые предполагают снятие ряда ограничительных мер, льготные категории граждан вновь могут пользоваться транспортными картами в автобусах на муниципальных маршрутах", - говорится в сообщении.

Бесплатный проезд был ограничен с 28 марта в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Сейчас на карты зачислено по 60 бесплатных поездок за третий квартал. Не использованные с 28 марта поездки за гражданами сохраняются.

Всего с начала пандемии в Архангельской области коронавирус выявлен у 9 366 человек. Сейчас 1 541 человек остаются под наблюдением, обследованы на коронавирус 205 226 человек.

Теги
РоссияАрхангельская областьПандемия COVID-19
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