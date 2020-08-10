В Архангельске возобновили бесплатный проезд в автобусах для жителей старше 70 лет

АРХАНГЕЛЬСК, 10 августа. /ТАСС/. Бесплатный проезд на общественном транспорте для жителей старше 70 лет возобновлен в понедельник в Архангельске, говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

"Возобновлен бесплатный проезд в автобусах для архангелогородцев старше 70 лет. В соответствии с изменениями в указ губернатора Архангельской области, которые предполагают снятие ряда ограничительных мер, льготные категории граждан вновь могут пользоваться транспортными картами в автобусах на муниципальных маршрутах", - говорится в сообщении.

Бесплатный проезд был ограничен с 28 марта в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Сейчас на карты зачислено по 60 бесплатных поездок за третий квартал. Не использованные с 28 марта поездки за гражданами сохраняются.

Всего с начала пандемии в Архангельской области коронавирус выявлен у 9 366 человек. Сейчас 1 541 человек остаются под наблюдением, обследованы на коронавирус 205 226 человек.