ОНФ запустил горячую линию по вопросам кешбэка при туристических поездках по России

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) открыли горячую линию по вопросам получения кешбэка в размере до 15 тыс. при оплате туристических поездок по стране. Об этом заявил в понедельник журналистам эксперт ОНФ Денис Полунчуков.

"Общероссийский народный фронт совместно с ассоциацией "Турпомощь" при поддержке всероссийской акции "Мы вместе" открывает горячую по вопросам кешбэка. Номер 8-800-200-3411. Наши волонтеры уже готовы ответить на интересующие вопросы, звонок бесплатный", - сказал Полунчуков.

Он также добавил, что активисты подготовили памятку с ответами на распространенные вопросы по кешбэку.

Ранее в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что программа кешбэка при оплате турпоездок по стране заработает в ночь с 20 на 21 августа и продлится неделю.

Оплатить поездку можно будет только через интернет и исключительно картой "Мир", на нее же и вернется кешбэк в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей в зависимости от стоимости тура. На финансирование этой программы государством было выделено 15 млрд руб. К акции присоединились более 1,1 тыс. туроператоров и более 2,5 тыс. гостиниц. При этом ожидается, что программой могут воспользоваться до 3 млн туристов.

Подробности программы и информация о ее участниках будут опубликованы на портале мирпутешествий.