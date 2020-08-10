Ульяновский губернатор поручил проработать вопрос об открытии общепита с конца августа

УЛЬЯНОВСК, 10 августа. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в понедельник поручил проработать вопрос о возобновлении работы предприятий общепита с 26 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"На сегодняшней встрече с предпринимателями губернатор дал поручение проработать вопрос о выходе общепита на работу в полном объеме с 26 августа", - сказала собеседница агентства.

Ульяновская область находится на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии. В регионе запрещена работа заведений общепита, за исключением летних веранд и доставки по заказам, массовые мероприятия, торжественная регистрация браков. Для всех жителей действует масочно-перчаточный режим, средства индивидуальной защиты необходимо надевать в магазинах и торговых центрах, в общественном транспорте, на остановках и в других местах массового скопления людей. Кроме того, сохраняются требования по социальному дистанцированию.

По данным регионального оперативного штаба, в Ульяновской области подтверждено 10 140 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 7 112 человек. По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе умерли 73 пациента с подтвержденным коронавирусом.