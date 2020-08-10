В детском лагере под Калининградом отложили смену из-за коронавируса у сотрудников

КАЛИНИНГРАД, 10 августа. /ТАСС/. Коронавирус подтвердился у трех сотрудников детского лагеря "Паруса надежды" в курортном Светлогорске под Калининградом в период между летними сменами. Заезд очередной детской смены в учреждение отложен, сообщили журналистам в понедельник в региональном оперативном штабе по контролю за инфекцией.

Сотрудники лагеря, у которых подтвердился коронавирус, направлены в лечебное учреждение, уточнили ТАСС в штабе.

По данным областных властей, в июле в регионе начали работу больше 200 детских лагерей, включая пришкольные лагеря, лагеря при различных студиях и 14 загородных оздоровительных лагерей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, организованным отдыхом в период летних каникул в области планировалось охватить свыше 33 тыс. детей.

В летних лагерях отдыха будут обязательны ежедневное измерение температуры детей и персонала, усиленный дезинфекционный режим, работа части персонала в средствах индивидуальной защиты. Максимальное число мероприятий с детьми должно проводиться на открытом воздухе. Сотрудники допускаются к работе с детьми "по результатам иммунно-ферментного анализа на наличие антител к COVID-19, проведенного не позднее, чем за 72 часа до начала работы в оздоровительной организации".

Заезд и выезд детей и сотрудников в летние загородные лагеря проводится единовременно. Прием детей в лагерь после начала смены, а также их временное заселение запрещены. В группах и отрядах размещаются не более 50% детей от возможностей лагеря. Проведение массовых мероприятий, в том числе так называемые родительские дни, когда детей в лагере навещают родители, исключены. Между сменами установлен перерыв не менее чем на два дня для дезинфекции всех помещений.

По данным регионального оперативного штаба, на 10 августа в области подтверждено 3 018 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 18 - за прошедшие сутки. Вылечились 2 403 пациента, умерли 55 человек. Остаются под медицинским наблюдением 320 человек.