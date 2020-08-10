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Облсуд Волгограда не получал материалы о подозрениях в отношении главы райсуда Добрыниной

Сейчас судья находится в отпуске

ВОЛГОГРАД, 10 августа. /ТАСС/. Волгоградский областной суд не получал материалы от оперативных служб относительно подозрений в отношении председателя районного суда Волгограда Юлии Добрыниной. В настоящее время судья находится в отпуске, сообщили журналистам в понедельник в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции области.

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В минувшую субботу ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что оперативники ФСБ задержали с поличным председателя районного суда Волгограда Юлию Добрынину в ресторане "Фасоль" по делу о взятке в размере 25 млн рублей за освобождение волгоградского бизнесмена Владимира Зубкова. Как отметила на следующий день ее адвокат Анастасия Селиванова, уголовное дело о взятке в отношении судьи не возбуждалось, а деньги изъяты в ходе оперативно-разыскных мероприятий в рамках проверки.

"На текущий момент какие-либо материалы от оперативных служб относительно подозрений в отношении судьи Добрыниной Ю. В. в совершении коррупционного преступления в адрес Волгоградского областного суда не поступали. В случае поступления таких материалов объединенной пресс-службой судов общей юрисдикции Волгоградской области будет дан официальный комментарий для средств массовой информации", - говорится в сообщении.

В настоящее время в соответствии с приказом управления судебного департамента в Волгоградской области от 5 августа судья Добрынина находится в ежегодном отпуске.

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РоссияВолгоградская область
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