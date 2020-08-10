Торжественное открытие Преображенской церкви в Кижах перенесли на 2021 год

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 августа. /ТАСС/. Первое богослужение и открытие Преображенского храма Кижского погоста в Карелии после реставрации, запланированные на 19 августа 2020 года, перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

"Открытие и освящение [Преображенской церкви] переносится на следующий год. Решение принято дирекцией музея по совокупности всех [противоэпидемических] ограничений", - сказал собеседник агентства, добавив, что конкретная дата торжества пока не определена.

Сейчас главную достопримечательность Кижского погоста можно осмотреть только снаружи. Вход внутрь храма закрыт для туристов, богослужения в нем не ведут, добавил представитель музея.

19 августа, в праздник Преображения Господня, на острове Кижи должно было пройти торжественное открытие Преображенской церкви - архитектурной доминанты погоста, которая закрыта для посетителей более 30 лет. На освящение отреставрированного храма планировали пригласить президента России Владимира Путина, предварительное согласие на проведение службы дал патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Поэтапное восстановление Преображенской церкви Кижского погоста началось в 2009 году, на эти цели направили 508 млн рублей. За 10 лет специалисты отреставрировали 742 бревна из 2550 элементов, составляющих храм. Важным этапом реставрации стала работа над 16 деревянными главками, на которых заменили 34 тысячи лемешин - традиционных черепиц из осины. Особый интерес представляет иконостас конца XVII - начала XVIII века, он сохранился целиком. Кижский погост включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи" - один из крупнейших в России музеев под открытым небом. В составе архитектурной коллекции музея 82 памятника. Основу составляет ансамбль Кижского погоста с церковью Преображения Господня, которую венчают 22 главы.