Военные закончили переброску воды по 60-километровому трубопроводу для нужд Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов завершили переброску воды по 60-километровому трубопроводу в Симферопольское водохранилище, которое обмелело из-за засухи.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в начале июля 2020 года обратился за помощью к министру обороны РФ о прокладке трубопровода от Тайганского водохранилища до Симферопольского водохранилища в связи с дефицитом воды, который испытывает столица республики из-за жаркой, засушливой погоды. 11 июля в регион прибыл первый эшелон с трубами, началась прокладка водовода.

"Монтаж был нелегким, он проходил по сложному рельефу. Силами трубопроводных бригад было преодолено множество препятствий: автомобильные дороги, реки, овраги и горные склоны. В настоящее время пуско-наладочные работы завершены. Подача воды организована в главном режиме производительностью в сутки до 50 тыс. кубометров воды.<…> По результатам экспертиз, вода соответствует санитарным правилам и нормам", - сказал на церемонии пуска заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Он вручил сертификат качества воды главе Крыма. Сергей Аксенов поблагодарил личный состав трубопроводных бригад за проложенный трубопровод. "В поле работали вы, ребята, и я видел, как вы трудились, в каких условиях. Вам низкий поклон, вы выполнили задачу с честью. Симферополь будет благодаря вам с водой. За такой период никому, кроме вас, не под силу было такие задачи выполнить", - сказал Аксенов. На церемонии пуска трубопровода в небо выпустили три воздушных шара белого, синего и красного цветов, символизировавших начало подачи воды по трубопроводу.

Трубопроводные батальоны проложили 15 линий трубопроводов протяженностью по 60 км каждая. Общая протяженность трубопроводных линий между двумя водохранилищами превысила 800 км. Для подачи воды используются передвижные насосные станции, оборудованные перекачивающими насосными установками. К выполнению задач по решению проблемы по нехватке воды для жителей Симферополя были привлечены около 600 военнослужащих и около 200 единиц инженерной техники.

В итоге в Симферопольское водохранилище будет перебрасываться до 50 тысяч кубометров воды. Это позволит практически в полном объеме удовлетворить потребность Симферополя и обеспечить жителей питьевой водой.

О водоснабжении

24 июля Аксенов сообщил журналистам, что запас воды в Симферопольском водохранилище позволит обеспечить главный город Крыма водой на 100 дней. В Мирновском сельском поселении Симферопольского района 4 августа был введен режим чрезвычайной ситуации из-за резкого падения уровня воды в единственной скважине, в результате чего население осталось без питьевой воды.

Симферополь потребляет ежедневно 160 тыс. кубометров воды. Большую часть этого объема заместили из других источников. Всего же в год на бытовые нужды в республике расходуется около 500 млн кубометров воды.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. При этом текущий год выдался очень засушливым, и вопрос о возможном дефиците воды стоит на повестке дня.