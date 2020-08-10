В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя. Об этом после церемонии запуска подачи воды сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов в начале июля 2020 года обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой о помощи в прокладке трубопровода от Тайганского водохранилища до Симферопольского водохранилища в связи с дефицитом воды, который испытывает столица республики из-за жаркой, засушливой погоды. 11 июля в регион прибыл первый эшелон с трубами, началась прокладка водовода. 10 августа военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов завершили переброску воды.

"Технико-экономическое обоснование к стационарному водоводу готовится. С Маратом Шакирзяновичем [Хуснуллиным, вице-премьером правительства РФ]... мы этот вопрос обсудили и сейчас считаем", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос ТАСС, планируется ли строительство постоянно действующего водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами.

Симферополь потребляет ежедневно 160 тыс. кубометров воды, большую часть этого объема уже удалось заместить из других источников. Всего же в год на бытовые нужды в республике расходуется около 500 млн кубометров воды.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму существует с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. При этом текущий год выдался очень засушливым, и вопрос о возможном дефиците воды стоит на повестке дня.