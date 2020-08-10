Ульяновский Минздрав разработает план перехода медучреждений на обычный режим работы

УЛЬЯНОВСК, 10 августа. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил в понедельник министерству здравоохранения региона разработать план поэтапного возобновления профильной деятельности всех медучреждений, которые сейчас обслуживают пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона по итогам аппаратного совещания.

"Глава региона отметил, что необходимо планово войти в эпидсезон, подготовиться к вакцинации от гриппа. Морозов поручил Минздраву представить предложения о поэтапном восстановлении профильной деятельности медучреждений, которые сейчас работают только на лечение коронавируса", - сказала собеседница агентства.

По данным главы региона, на прошлой неделе было зафиксировано снижение количества зарегистрированных случаев коронавируса. По данным ресурса стопкоронавирус.рф на 10 августа, в регионе выявлено 95 новых пациентов с инфекцией, ранее ежедневный прирост составлял 110-120 случаев. Главам муниципальных образований губернатор поручил усилить разъяснительную работу по соблюдению мер безопасности, в частности, масочно-перчаточного режима. Кроме того, сохраняются требования по социальному дистанцированию.

"Кроме того, сейчас руководители муниципалитетов должны внимательно отслеживать самочувствие всех тех, кто возвращается с отдыха. Это нужно для предотвращения роста заболеваемости", - уточнили в пресс-службе.

Ульяновская область на данный момент находится на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии. В регионе запрещена работа заведений общепита, за исключением летних веранд, массовые мероприятия, торжественная регистрация браков. Для всех жителей действует масочно-перчаточный режим, средства индивидуальной защиты необходимо надевать в магазинах и торговых центрах, в общественном транспорте, на остановках и в других местах массового скопления людей.

По данным регионального оперативного штаба, в Ульяновской области подтверждено 10 140 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 7 112 человек. По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе умерло 73 пациента с подтвержденным коронавирусом.