Жара в Поволжье сменится на этой неделе дождливой прохладной погодой

ТАСС, 10 августа. Холодный атмосферный фронт принесет в регионы Приволжского федерального округа (ПФО) на этой неделе похолодание и дожди, прохладная погода продержится до начала следующей недели, сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В Верхнем и Среднем Поволжье температура на этой неделе заметным образом понизится. Причина в том, что пройдет холодный атмосферный фронт, похолодание будет сопровождаться кратковременными дождями. В середине недели в районе Среднего Поволжья возникнет небольшой волновой циклон, благодаря ему в Пензенской, Ульяновской, Нижегородской, Самарской областях, Мордовии, Татарстане пройдут дожди, местами продолжительные. Прохладная погода сохранится в Среднем Поволжье до конца недели, включая выходные дни", - рассказал Синенков.

По его словам, в понедельник и вторник понижение температур еще не будет повсеместным, но уже в середине недели начнется похолодание, ожидаются осадки. Так, в Казани 11 августа синоптики прогнозируют 23-24 градуса тепла, со среды и до конца недели ожидается дождь, временами сильный. В Пензе во вторник и среду 24 и 23 градуса тепла, в ночь со среды на четверг здесь пройдет холодный фронт, температура воздуха понизится до 20 градусов, а к выходным - до 17-18, погода будет дождливой. В Нижнем Новгороде, где в понедельник плюс 20 градусов, со вторника ожидаются кратковременные дожди, они не прекратятся до субботы, а к пятнице похолодает до 14 градусов.

В Башкирии, по прогнозу регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, дожди, ливни и грозы ожидаются до середины недели. В Кирове дожди ожидаются только с четверга, но жара уже спала, а температура воздуха опустилась до 19-20 градусов.

В Удмуртии, где прогнозируют до плюс 21 градуса тепла, в начале недели установилась ветреная погода, в региональном гидрометцентре предупреждают об усилении северного ветра до 15-18 м/c. Ветрено и в Пермском крае: по данным ЦГМС края, порывы ветра могут достигать от 15 до 20 м/c, погода ожидается прохладная и дождливая. А в Оренбургской и Саратовской областях в понедельник действует штормовое предупреждение, связанное с сильным ветром, скорость ветра там может достигать 20 и 18 м/c соответственно. При этом в Оренбуржье, где в воскресенье установилась пасмурная и дождливая погода, ГУ МЧС России предупредило о сильном дожде в отдельных северных районах региона.

В ряде регионов сохраняется высокая пожарная опасность в отдельных районах. Штормовое предупреждение, связанное с высокой пожарной опасностью (4-й класс), сохраняется в Саратовской области, сообщается на сайте Приволжского УГМС. В Нижегородской области третий класс пожароопасности лесов установлен в 38 муниципалитетах, в том числе в Нижнем Новгороде, городах Дзержинске, Арзамасе, Сарове и других. Еще в 12 муниципальных образованиях третий класс пожароопасности объявлен частично, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Нижегородской области. На территории региона действует особый противопожарный режим, который предусматривает ряд запретов - разводить костры и сжигать мусор в лесу, выжигать траву.