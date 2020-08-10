{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

ВОЗ прогнозирует, что число заразившихся коронавирусом на этой неделе достигнет 20 млн

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что такая ситуация "является трудным моментом" для мира

ЖЕНЕВА, 10 августа. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в мире на этой неделе достигнет 20 млн, а число умерших - 750 тыс. С таким прогнозом выступил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"На этой неделе число случаев заболевания достигнет 20 млн, а число умерших - 750 тыс.", - сказал он.

Гендиректор заявил, что такая ситуация "является трудным моментом" для мира. Он призвал активно противостоять распространению инфекции, подчеркнув, что в этой борьбе появились "ростки надежды".

Теги
Пандемия COVID-19
Половину вакцин от гриппа поставят в регионы до 31 августа
Вторая часть поступит в начале осени
Читать полностью