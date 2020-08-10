МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Количество ДТП с участием детей с начала этого года сократилось на 21%, а число погибших - более чем на 15%. Как сообщили ТАСС в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, несмотря на снижение показателей аварийности с участием детей в августе возрастает интенсивность движения на дорогах, в том числе за счет увеличения числа междугородних поездок - дети возвращаются домой после летнего отдыха, и необходимо принять все меры для предупреждения и профилактики ДТП с участием детей-пассажиров.

"За прошедшие семь месяцев отмечается снижение основных показателей аварийности с участием детей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП с участием несовершеннолетних на российских дорогах сократилось на 21%, число погибших и раненых - на 15,6% и 21,6% соответственно. Сократилось и число аварий с детьми-пассажирами. В период с января по июль 2020 года было зарегистрировано 4 тыс. 52 ДТП с участием детей-пассажиров, что на 20,6% меньше, чем за то же время в прошлом году. В этих авариях погибли 153 и ранено 4 767 несовершеннолетних - на 19,9% и 20,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал собеседник агентства.

Тем не менее, в Госавтоинспекции отмечают, что, несмотря на позитивную динамику, проблема детского дорожно-транспортного травматизма остается актуальной и требует повышенного внимания как со стороны ведомства, так и со стороны общественности. "В августе, когда дети возвращаются домой после летнего отдыха, количество междугородних поездок возрастает, и ситуация на дорогах становится напряженной, необходимо принять все меры для обеспечения безопасной перевозки несовершеннолетних пассажиров. В настоящее время во всех регионах страны усилен контроль за соблюдением правил безопасности при перевозке детей, на дорогах проводятся профилактические мероприятия и акции. Но многое зависит от сознательности родителей", - подчеркнул собеседник.

Использование автокресел

Также в Госавтоинспекции напомнили, что перевозка детей до 12 лет возможна только в детском автокресле, оно должно быть сертифицированным, соответствующим росту и весу ребенка и правильно установленным. При соблюдении этих условий риск получения травм при ДТП снижается в пять раз. За нарушение правил перевозки детей в салоне автомобиля предусмотрен административный штраф в размере 3 тыс. рублей. "Помимо требований ПДД существуют рекомендации. Госавтоинспекция рекомендует устанавливать кресло в наиболее безопасном месте - в середине заднего сиденья.

Госавтоинспекция призывает родителей тщательно планировать маршрут при перевозке детей, предусмотрев места возможных остановок, в том числе экстренных. Скоростной режим следует выбирать с учетом реальных дорожных условий. А сам стиль вождения должен быть максимально безопасным - без резких маневров и перестроений. В первую очередь, это касается обгона, связанного с выездом на встречную полосу. Даже там, где обгон допустим правилами, остается риск аварийной ситуации из-за нарушений или невнимательности другого водителя", - сказали в Госавтоинспекции, добавив, что во время движения водителям также необходимо помнить об отвлекающих внимание факторах, способных спровоцировать ДТП. Телефонный звонок, написание сообщений, эмоциональный разговор следует отложить до остановки в разрешенном месте.

В ГИБДД также напомнили, что в мае этого года стартовала всероссийская социальная кампания "Внимание на дорогу", которую российская Госавтоинспекция проводит при поддержке Министерства просвещения и Министерства транспорта. Цель кампании - снижение количества ДТП, причиной которых стало отвлечение внимания участников дорожного движения. "Мероприятия, которые в настоящее время проходят в рамках кампании, должны способствовать росту сознательности водителей и пешеходов. Отвлекающие факторы - это серьезная проблема и значимые риски. Даже одна секунда потери контроля над дорожной ситуацией может привести к ДТП с тяжелыми последствиями", - подчеркнули в Госавтоинспекции.

Также там призвали граждан не быть равнодушными и активнее проявлять свою гражданскую позицию. "Если вы стали свидетелями того, что водитель допускает какие-либо нарушения при перевозке детей, обратите его внимание на то, что его действия не остались незамеченными, расскажите о вероятных последствиях или сообщите об этом факте в полицию, чтобы сотрудники смогли пресечь правонарушение, предотвратив возможную трагедию, и сохранить детскую жизнь", - заключили в ведомстве.