Мишустин: медикам, работающим с больными с коронавирусом, стаж засчитают как день за два

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, сообщил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

"Для медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом или подозрением на него, устанавливаем особый порядок исчисления пенсионного стажа. Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня", - сказал премьер.

Мишустин отметил, что это решение было принято по поручению президента России Владимира Путина. Эта норма будет действовать с 1 января до конца сентября текущего года.

"Соответствующее постановление правительством подписано. Благодаря этому решению каждый год около 4 тыс. врачей и медицинских работников смогут досрочно выйти на пенсию", - заметил Мишустин. Он добавил, что ежегодно потребуется дополнительно выделять 325 млн рублей на такие пенсионные выплаты и отметил, что соответствующие средства в бюджете предусмотрены.

Ситуация с коронавирусом в России

Михаил Мишустин заявил об улучшении ситуации с пандемией в России.

"Несмотря на то, что ситуация в стране продолжает постепенно улучшаться, мы ведем постоянный мониторинг, который позволяет оперативно выявлять заболевших и оказывать им помощь", - сказал глава правительства.

Он также напомнил, что в России продолжается проведение массового тестирования граждан на наличие этой инфекции, что по-прежнему остается одной из мер противодействия распространению коронавируса.

Вакцина от коронавируса

Вакцина от коронавируса, как ожидается, должна быть зарегистрирована в России в ближайшее время, заявил премьер-министр РФ.

Он отметил, что в правительстве ожидают, когда будет зарегистрирована отечественная вакцина от этой инфекции. "В ближайшее время, надеюсь", - подчеркнул Мишустин.

Он также напомнил о требовании президента РФ Владимира Путина, чтобы даже в условиях повышенной нагрузки в осенне-зимней период больницы и поликлиники работали стабильно, а люди получали экстренную и плановую медпомощь в полном объеме. "При этом в регионах обязательно должен быть сохранен резерв специализированных коек для лечения больных с коронавирусом и, в том числе для оказания помощи пациентам с осложнениями гриппа <...>", - сказал глава кабмина. Он попросил главу Минздрава РФ Михаила Мурашко доложить, как обстоят дела в этой сфере и требуются ли какие-либо дополнительные решения правительства.

7 августа Минздрав РФ сообщил, что документы, необходимые для регистрации вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, в данный момент находятся на экспертизе. Еще одна вакцина, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, сейчас находится на стадии клинических исследований. Массовую вакцинацию населения Минздрав планирует начать с октября.

Резерв коек

Региональным властям следует провести мониторинг использования больничных коек для лечения пациентов с коронавирусом и предусмотреть их резерв, указал премьер-министр РФ.

"Обращаю внимание руководителей регионов: необходимо организовать мониторинг использования специализированных коек для лечения пациентов с коронавирусом и обеспечить необходимый резерв, а также предусмотреть возможность быстрого развертывания таких коек, которые могут использоваться по основному профилю, а при необходимости - перепрофилироваться для лечения инфекционных пациентов", - сказал председатель правительства.

По его словам, "избыточный фонд должен быть возвращен для оказания плановой медицинской помощи".