Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильна уже два месяца

Свободная запись в Москве на тестирование на наличие в организме коронавируса в Москве дает большую выявляемость инфекции среди населения, сообщил в понедельник на заседании президиума координационного совета мэр столицы Сергей Собянин.

Он добавил, что на данный момент в Москве восстановлен 91% трафика.

"По Москве ситуация в последние два месяца стабильна. Примерно на одном уровне с небольшими позитивными трендами. Несмотря на то, что мы практически полностью открыли передвижение населения по Москве", - сказал Собянин.

МОСКВА. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве стабильна уже два месяца. Об этом сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета.

"В Москве организован большой объем тестирований, в том числе и по свободной записи. И по ПЦР (полимеразная цепная реакция), и по ИФА-тестам (на антитела к коронавирусу). Кстати, свободная запись дает и большую выявляемость", - сказал он.

Собянин уточнил, что когда скрининг проводится на предприятиях и в организациях, то эффективность его в пять раз ниже, чем при свободной записи. "При свободной записи граждане, видимо, чувствуют какое-то недомогание или риски, приходят сами, и быстрее выявляется заражение", - отметил он.

Власти Москвы наращивают объемы тестирования на коронавирус, по этим показателям столица России занимает первое место среди мегаполисов мира.

"Кроме того, мы продолжаем увеличивать и наращивать объем тестирования. На сегодняшний день он составил более 300 тыс. Это в два раза больше, чем в Нью-Йорке, в шесть раз больше, чем в Мадриде. И вообще мы занимаем первое место среди мегаполисов мира", - сказал Собянин.

Он отметил, что в Москве не планируют снижать такой объем для того, чтобы своевременно выявлять новые случаи заражения и вовремя оказывать гражданам медицинскую помощь. При этом количество бессимптомных больных в городе довольно большое - около 60%, что значительно больше по сравнению с другими регионами. Это связано как раз с большим объемом тестирования на коронавирус.

Сейчас в городе можно бесплатно записаться на оба вида тестирования - ПЦР-исследование и ИФА. На базе городских поликлиник в конце мая были открыты 30 пунктов забора крови для проведения анализа на антитела к коронавирусу. По предварительной записи может прийти любой желающий, имеющий московский полис обязательного медицинского страхования.

С 16 июля у москвичей появилась возможность пройти бесплатное тестирование по методу ПЦР (полимеразная цепная реакция). Пункты забора биоматериала (мазок из носа и ротоглотки) для анализа были открыты в 207 городских поликлиниках. Результаты горожане смогут посмотреть в своей электронной медицинской карте на mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО". Они попадают в карту в течение трех дней с момента сдачи анализа.

Переход к плановой медицинской помощи

Двадцать три крупные клиники в Москве, перепрофилированные для лечения пациентов с коронавирусом, вернулись к оказанию плановой медицинской помощи.

"Двадцать три крупные клиники освобождены от обязанности принимать "ковидных" больных и переходят к плановой медицинской помощи", - сказал мэр.

Количество случаев заболевания пневмонией в Москве за месяц уменьшилось в половину, число больных на аппаратах искуственной вентиляции легких (ИВЛ) снизилось на четверть.

"Какие тренды за последний месяц: пневмония в Москве ковидная уменьшилась почти в половину, на ИВЛ больных лежит на четверть меньше, занятых коек на 22% меньше", - сказал Собянин.

По его словам, порядка 60% заболевших коронавирусной инфекцией или пневмонией в столице - бессимптомные. "Это значительно больше, чем в других регионах, в связи с тем, что в Москве организован большой объем тестирований, в том числе по свободной записи - и по ПЦР-, и по ИФА-тесту", - сказал мэр.

В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, согласно статистике, значительно улучшилась. Всего в городе выявлено 248 228 случаев заражения, из них 694 за последние сутки. Выздоровели 190 555 человек, умерли 4 585. Число выздоровевших за сутки вновь превысило число заразившихся и составило 898. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.

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