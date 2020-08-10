Мурашко заявил о положительной динамике развития ситуации с коронавирусом в России

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Положительная динамика прослеживается в ситуации с коронавирусом в России, сообщил в понедельник министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"В целом ситуация по Российской Федерации имеет незначительную, но тем не менее положительную динамику по количеству пациентов, находящихся на стационарном лечении", - сказал Мурашко.

По его данным, больше трети больничных коек для пациентов с коронавирусом в России сейчас свободны. "На сегодняшний день функционируют 142 336 коек, и свободными из них являются 35%", - сказал министр.

В реанимации сейчас находятся менее 3 тыс. пациентов с коронавирусом, добавил Мурашко. "Мы отмечаем, что количество реанимационных больных в последнюю неделю спустилось ниже 3 тысяч, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких", - сказал он.

Группа российских специалистов готовится к отправлению в Узбекистан для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщил министр. "Мы продолжаем также нашу международную деятельность. Хотел бы отметить, что наши специалисты вернулись из Республики Казахстан, выполнив свою задачу, готовится группа, выезд специалистов в Узбекистан", - сказал Мурашко.