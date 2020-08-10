Архангельская область получит из федерального бюджета 500 млн руб. на развитие сел региона

АРХАНГЕЛЬСК, 10 августа. /ТАСС/. Архангельская область получит дополнительно 500 млн рублей из федерального бюджета на развитие сел региона, сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.

"На развитие села Архангельская область дополнительно получит полмиллиарда рублей. Средства будут выделены в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", - говорится в сообщении.

Минсельхоз России поддержал три представленных для участия в конкурсе региональных проекта, которые предусматривают строительство и ремонт 15 объектов. В селе Черевково Красноборского района запланировано строительство детского сада, капитальный ремонт зданий местного Дома культура и школы, а также создание лыжероллерной трассы и линии освещения территории по проекту "Светлое будущее".

В поселке Лайский Док Приморского района будут построены социально-культурный центр, детский сад на 60 мест, а также произведен капитальный ремонт стадиона и здания Приморской средней школы в деревне Рикасиха.

В Няндомском районе капитально отремонтируют Мошинскую среднюю школу, спортивный зал образовательного учреждения, а также здание детского сада и интерната. Благодаря участию в госпрограмме в поселке Заозерный приведут в порядок местный клуб, на улицах поселка, а также в деревнях Поповская, Макаровская, Корехино и Логиновская появится современное освещение, а в деревне Петариха - универсальная спортивная площадка.

Всего в рамках программы региону выделено порядка 2 млрд рублей. "Эти средства позволят в течение 2020-2022 годов построить и капитально отремонтировать более 50 объектов социальной и инженерной инфраструктуры в девяти муниципалитетах области", - приводит пресс-служба слова врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.