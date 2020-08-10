В МИД РФ предостерегли граждан от поспешности в планировании выезда на отдых за границу

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Высокий уровень распространения коронавируса сохраняется в большинстве курортных стран, поэтому россиянам следует отказаться от поспешных решений о выезде на отдых за рубеж. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"Понимаем желание зарубежных партнеров побыстрее вернуть работу своей туристической индустрии в нормальное русло. Вместе с тем хотели бы предостеречь россиян от скоропалительного планирования выезда на отдых за рубеж. В большинстве курортных стран сохраняется довольно высокий уровень распространения коронавирусной инфекции", - подчеркнули в дипведомстве.

Там указали, что многие россияне до сих пор не могут вернуться на родину из предыдущих заграничных поездок, а в ряде стран даже после открытия границ иностранные туристы могут столкнуться с административными сложностями, такими как введение санитарно-эпидемиологических ограничений в гостиницах, на пляжах и при организации экскурсионных поездок.

Регулярное авиасообщение между Россией и другими странами было прервано в конце марта из-за пандемии. С 1 августа оно было возобновлено с Великобританией, Танзанией и Турцией. С 15 августа восстановится авиасообщение между РФ и Швейцарией. Прорабатываются и другие направления.