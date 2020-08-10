Попова: число пациентов с коронавирусом в РФ растет в 50 раз медленнее, чем в конце марта

"Я бы хотела обратить внимание, что ежедневный темп прироста заболеваемости сегодня составляет 0,6%, и с 31 марта, с начала ограничительных мероприятий, он снизился почти в 50 раз", - сказала Попова.

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Темп роста числа заразившихся коронавирусом в России с начала ограничительных мер в конце марта снизился почти в 50 раз, заявила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Она заявила об уверенном тренде на снижение числа выявляемых случаев заражения коронавирусом. "Эпидситуация в Российской Федерации стабилизируется, тренд у нас очень уверенный на снижение ежесуточного количества заболевших, или, скорее, выявленных инфицированных", - сказала Попова.

По ее данным, в среднем у шести человек из 10 тыс. вернувшихся с российских курортов находят коронавирус. Т-клеточный иммунитет к коронавирусу вырабатывается через определенное время, свидетельствуют исследования, отметила она.

Попова попросила региональные власти продолжать придерживаться всех мер предосторожности из-за коронавируса.

По ее словам, случаев обнаружения коронавируса в окружающей среде, в том числе в водоемах, сегодня нет.

Заболеваемость внебольничными пневмониями

За последний месяц наблюдается устойчивое снижение заболеваемости внебольничными пневмониями в России, добавила Попова.

"По внебольничным пневмониям мы продолжаем мониторинг, считаем это индикативным показателем, он стоит в наших методических рекомендациях. За последние четыре недели в целом по Российской Федерации наблюдается тренд на снижение заболеваемости внебольничными пневмониями, и этот тренд обрел признаки устойчивой тенденции", - сказала она, добавив, что в возрастной структуре заболевших пневмонией преобладают взрослые - 97%.

По ее данным, доля детей среди болеющих внебольничной пневмонией в России составляет 3%. "За последние четыре недели в целом по РФ наблюдается тренд на снижение заболеваемости внебольничными пневмониями. <...> В возрастной структуре заболевших внебольничной пневмонией преобладают взрослые - 97%. 3% - это дети", - сказала Попова.