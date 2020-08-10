Роскомнадзор будет искать запрещенный интернет-контент нейросетью

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Поиск противоправной информации в интернете будет осуществляться с помощью нейросети, его точность Роскомнадзор намерен довести до 85%. Об этом заявил глава ведомства Андрей Липов во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Достаточно еще много ручного труда, система мониторинга автоматизирована, она выявляет, люди проверяют, - сказал он о приоритетном направлении в работе ведомства - развитии информационной системы по мониторингу интернета. - Мы бы хотели сократить количество ручного труда, увеличить точность и скорость, и охват. Для этого мы будем использовать те же цифровые технологии новые, постараемся применить нейросети. Надеемся, что повысим точность поиска противоправной информации до 85%".

Статистика удалений

Специалисты Роскомнадзора в 2019 году удалили 531 тыс. противоправных материалов, опубликованных в интернете, из них 208 тыс. - это материалы экстремистских и террористических организаций. "Только за 2019-й 531 тысяча таких материалов [удалена]", - сказал Липов. Он отметил, что в первую очередь речь идет об информации, подлежащей удалению в соответствии с действующим с 2012 года законом: в частности, это пропаганда суицида, детская порнография.

"Но на первом месте (из 531 тысячи 208 тысяч) материалы экстремистских и террористических организаций. Очень серьезный отрыв, и это основной вызов на сегодняшний день, на мой взгляд, с точки зрения работы по запрещенному контенту в сети Интернет", - добавил глава ведомства.

С 2012 года Роскомнадзор удалил 1,5 млн противоправных материалов. "Начиная с 2012 года, когда впервые было принято наше законодательство по удалению запрещенного контента, у нас на сегодняшний день уже удалено более 1,5 млн материалов", - сказал он. Липов добавил, что за 2019 год было выявлено таких материалов - 531 тыс., в первую очередь - это пропаганда суицида, детская порнография и информация о распространении и пропаганде наркотиков.