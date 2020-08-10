Попова назвала регионы, где выше всего доля людей с антителами к коронавирусу

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Исследования выявили самый высокий процент людей с антителами к коронавирусу в Татарстане, Санкт-Петербурге, Тюменской и Тульской областях, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с новой инфекцией.

"Мы продолжаем мониторинг серологических исследований на COVID-19. Сегодня проведено исследование в 26 субъектах во всех возрастных группах населения. Хочу сказать, что наибольшее число серопозитивных в удельном весе от числа обследованных, специальной методикой отобранных участников этого исследования - это Тюменская область - 24,5%, Тульская область - 27,8%, Санкт-Петербург - 26% - и Республика Татарстан - 31,5%", - сказала она.