Попова: коронавирус находят у шести человек из 10 тыс. вернувшихся с курортов РФ

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Мониторинг случаев заражения новым коронавирусом среди вернувшихся с российских и зарубежных курортов граждан ведется с июля, в среднем его обнаруживают у шести человек из 10 тыс. приехавших с российских курортов. Об этом сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"С июля мы ведем мониторинг случаев выявления среди вернувшихся с курортов российских и зарубежных. Если брать интенсивные показатели - они всегда наиболее показательны и в эпидемиологии используются именно показатели интенсивные, - то, проанализировав количество заболевших, вернувшихся с курортов Краснодарского края, Республики Крым, Ставропольского края, Республики Дагестан и зарубежных стран, по российским курортам из 10 тыс. вернувшихся заболевших порядка шести человек", - сказала Попова.

Она добавила, что цифра может казаться не большой, но она служит напоминанием о необходимости соблюдать все противоэпидемические рекомендации, действующие на курортах.