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Суд постановил возместить певцу Новикову 1 млн рублей ущерба из-за уголовного дела

Александра Новикова обвинили в мошенничестве в конце 2016 года, летом 2019 года управление СК по Свердловской области прекратило уголовное преследование барда из-за отсутствия состава преступления
Александр Новиков Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Александр Новиков
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил возместить 1 млн рублей певцу Александру Новикову в качестве ущерба за незаконное привлечение к уголовной ответственности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

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"Удовлетворено, взыскать в пользу Новикова с Министерства финансов РФ 1 млн рублей. В законную силу постановление не вступило и может быть обжаловано", - сказал собеседник агентства.

Новиков просил взыскать с Министерства финансов России 1 млн рублей в качестве расходов по оказанию юридической помощи.

Новиков был обвинен в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в конце 2016 года. Как полагало следствие, он мог быть причастен к хищению денег пайщиков жилого комплекса "Бухта Квинс", который строила в Екатеринбурге его компания "Домбери". В июле 2019 года управление СК по Свердловской области в связи с отсутствием состава преступления прекратило уголовное преследование певца.

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РоссияСвердловская область
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