Власти Астраханской области попросили Шойгу построить в регионе инфекционный госпиталь

АСТРАХАНЬ, 10 августа. /ТАСС/. Власти Астраханской области обратились к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, а также к правительству России с просьбой построить в регионе инфекционный госпиталь, в том числе на средства министерства обороны. Об этом сообщил министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин в ходе брифинга в понедельник.

"Мы отправили письмо на имя министра обороны Шойгу, продублировали на имя президента РФ и получили резолюцию с тем, чтобы правительство РФ рассмотрело вопрос о строительстве в Астраханской области инфекционного госпиталя на 200 коек, в том числе 50 реанимационных, с привлечением средств министерства обороны", - сказал Спирин.

Он уточнил, что под эти цели уже ведется процесс оформления земельного участка на площади 10 га, речь идет об участке в Наримановском районе области. "Мы - приграничный регион, нам жизненно необходим дополнительный госпиталь", - добавил Спирин.

Ранее президент России поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров для борьбы с коронавирусной инфекцией. Глава Минобороны сообщал, что центры будут рассчитаны на 1,6 тыс. мест.