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Пандемия COVID-19

Попова: случаев обнаружения коронавируса в окружающей среде нет

По словам главы Роспотребнадзора, почти 3 тыс. проб взяли из объектов окружающей среды

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Случаев обнаружения коронавируса в объектах окружающей среды, в том числе в водоемах, в настоящее время нет. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Продолжается мониторинг циркуляции вируса в объектах окружающей среды. <...> На сегодняшний день положительных находок нет. Это подтверждает, что все требования выполняются, и ни живого вируса, ни его остатков в методах ПЦР-исследования мы не выявляем", - сообщила она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По словам Поповой, почти 3 тыс. проб взято из объектов окружающей среды в настоящее время.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, завершились. Еще одна вакцина, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, сейчас находится на стадии клинических исследований. Массовую вакцинацию населения Минздрав планирует начать с октября. 

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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