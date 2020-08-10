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Пандемия COVID-19

Попова считает, что культурные и спортивные мероприятия в России возобновляются успешно

Глава Роспотребнадзора отметила, что соблюдаются все необходимые меры безопасности

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Возобновление работы учреждений культуры и проведение спортивных мероприятий проходит в России успешно, так как соблюдаются все необходимые меры безопасности. Об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом в понедельник сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы очень тщательно сопровождаем начинающиеся открытия концертного и театрального сезонов. Идут концерты, начинаются постановки, продолжаются репетиции. Продолжается спортивный сезон, продолжаются состязания различных уровней в стране. На сегодняшний день при выполнении всех рекомендаций это проходит достаточно успешно", - сказала она.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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