Половину вакцин от гриппа поставят в регионы до 31 августа

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Половина вакцин, запланированных к поставке в регионы РФ, будет направлена до 31 августа. Вторая часть поступит в начале осени, сообщил на заседании президиума по борьбе с коронавирусом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"То, что касается вакцинации от гриппа, сегодня начались отгрузки вакцины в дальние регионы РФ. До 31 августа 2020 будет поставлено 50% от плановой вакцинации на этот год", - сказал он.

По его словам, остальная часть вакцины, которую направят в южные территории страны, будет поставлена в сентябре-октябре, согласно планам по вакцинации.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщали, что этой осенью в Россию придут четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными.

Президент России Владимир Путин поручил профинансировать вакцинацию от гриппа в предстоящий осенне-зимний сезон до 60% населения страны, в том числе до 75% россиян из группы риска, поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.