СПЧ призвал МИД РФ выразить протест против задержания российских журналистов в Минске

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвал МИД РФ выразить официальный протест против задержания российских журналистов в Минске и начать переговоры по их освобождению. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте СПЧ.