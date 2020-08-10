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Президентские выборы в Белоруссии - 2020
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СПЧ призвал МИД РФ выразить протест против задержания российских журналистов в Минске

В Совете призвали также начать незамедлительные переговоры по их освобождению

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвал МИД РФ выразить официальный протест против задержания российских журналистов в Минске и начать переговоры по их освобождению. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте СПЧ.

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"Призываем МИД Российской Федерации: выразить официальный протест против задержаний российских журналистов; через посольство Российской Федерации в Республике Белоруссия установить их местонахождение и состояние, обеспечить соблюдение их прав; начать незамедлительные переговоры по освобождению наших коллег, не совершивших никакого преступления, кроме исполнения своего профессионального долга", - говорится в сообщении.

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БелоруссияРоссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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